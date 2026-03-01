Yeni Şafak
Trabzonspor'dan taraftarlara müjde: Bilet fiyatlarında indirime gidildi

17:371/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Trabzonspor Kulübü
Trabzonspor Kulübü

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sezonun kalan iç saha maçlarının bilet fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gittiğini duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, yönetim kurulunun aldığı karar neticesinde sezonun geri kalan haftalarındaki iç saha müsabakalarının bilet fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Bordo-mavililerden yapılan bilgilendirme şu şekilde;

"Yönetim Kurulumuzun gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, sezonun kritik dönemine girilirken tribünlerimizin her zamanki coşkusunu ve gücünü sahaya daha güçlü yansıtabilmek adına bilet fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

Taraftarımızın her şartta ve her koşulda takımımızın yanında olduğu bilinciyle
derbi müsabakaları hariç;
•Kale arkası tribün biletleri 61 TL,
•Doğu tribün biletleri 161 TL

olarak belirlenmiş ve sezon sonuna kadar sabitlenmiştir.

Alınan bu karar, kulübümüzün mevcut ekonomik şartları titizlikle değerlendirilerek; büyük Trabzonspor taraftarının desteğini önceliklendiren bir anlayışla hayata geçirilmiştir. Cefakâr taraftarımızın takımımızla olan güçlü bağını daha da pekiştirmek amacıyla atılmış önemli bir adımdır.

Bu düzenleme yalnızca bir fiyat güncellemesi değil; hedeflerimize yürürken camiamızla omuz omuza olma kararlılığımızın somut bir göstergesidir.

Ligde devam eden hedeflerimiz doğrultusunda, sezon sonu için ortaya koyduğumuz zirve mücadelesi ve Avrupa kupaları hedefi yolunda takımımızın en büyük itici gücü her zaman olduğu gibi büyük Trabzonspor taraftarıdır.

İnanıyoruz ki taraftarlarımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımızın yanında yer alarak bu yürüyüşe güç katmaya devam edecektir."




