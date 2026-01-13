Yeni Şafak
Trabzonspor'un kupa kadrosu belli oldu

17:0513/01/2026, Salı
AA
Bordo-mavililer maç öncesi son idmanını yaptı.
Bordo-mavililer maç öncesi son idmanını yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a hareket etti. Bordo-mavili kafilede 20 oyuncu yer aldı.

İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, İstanbul’a gitti.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, İstanbulspor karşılaşmasının son çalışmasını gerçekleştirdi.


Antrenmanın ardından açıklanan 20 kişilik kadroda Savic, Mustafa Eskihellaç, Baniya, Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov, Oulai ve Onuachu yer almadı.


Yeni transfer Chibuike Nwaiwu'nun yanı sıra alt yapıdan Ahmet Berat Tekke, Yakuphan Sarıalioğlu ve Oğuzhan Ertem kadroya dahil edildi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Demirkıran yönetecek.





