SÜPER LİG

Transfer haberleri: Max Gradel resmen Demir Grup Sivasspor'da

Max Gradel resmen Demir Grup Sivasspor'da

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, son olarak Toulouse forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel'i renklerine bağladı.

Haber Merkezi DHA
Max Gradel bu sezon 22 maçta 4 gol ve 3 asistle oynadı.

Max Gradel bu sezon 22 maçta 4 gol ve 3 asistle oynadı.

Fotoğraf: DHA

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse forması giyen Max Gradel ile 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sol kanatta görev yapan Max Gradel, kariyerine İngiltere'de Leicester City altyapısında başladı. Ardından Bournemouth, Leeds United, Saint-Etienne gibi takımların formasını giyen Max Gradel, son 2 sezondur Toulouse formasını terletti.

  • Kariyerinde 389 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu 97 kez gol sevinci yaşarken, 51 de asist yaptı. Max Gradel 75 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.

Sivasspor'un transfer videosu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı;

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