Spor Umut Bozok transferi tamamlandı
TRANSFER

Umut Bozok transferi tamamlandı

Trabzonspor, uzun bir süredir gündeminde olan Umut Bozok transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer son gol kralı için Lorient'e 2 milyon Euro ödeyecek. Peki, Umut Bozok kimdir, ikinci adı nedir, kaç yaşında, nereli? İkinci ismi Dilan olan Bozok'un bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRANSFER: Trabzonspor Umut Bozoku kadrosuna katıyor, Umut Bozok kim, nereli, kaç yaşında?
Umut Bozok kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda forma giydi?

Trabzonspor, Umut Bozok transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Bozok için 2 milyon Euro bonservis ücreti + bonuslar ödeyecek.

Umut Bozok'un prosedürlerin tamamlanmasının ardından birkaç gün içerisinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Peki Umut Dilan Bozok kimdir?

Aslen Yozgatlı olan Umut Dilan Bozok, 19 Eylül 1996 yılında Fransa'nın Saint-Avold kentinde doğmuştur. Bozok, Profesyonel kariyerine 2013 yılında Metz II kulübünde başladı. Daha sonra Championnat National ekibi Consolat'a geçti.

Championnat National'da geçirdiği 2016-17 sezonunu 31 maçta attığı 18 golle gol kralı olarak tamamlamasının ardından Ligue 2 ekibi Nimes'e 9 Haziran 2017 tarihinde 150,000 € bonservis bedeliyle transfer oldu.

Umut Bozok kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda forma giydi
Umut Bozok kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda forma giydi

Nimes formasıyla ilk Ligue 2 maçına 28 Temmuz 2017'de 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Stade de Reims karşısında çıktı. Ligue 2'de geçirdiği 2017-18 sezonunu 36 maçta kaydettiği 24 golle tamamlayan Umut, aynı zamanda takımı Nimes'in Ligue 1'e yükselmesine de katkıda bulundu.

1.5 milyon Euro bonservis

Nimes'te gösterdiği yükseliş sonrası Lorient'e 1.5 milyon Euro'ya transfer olan Bozok, 25 maçta forma giyerken 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Daha sonra Troyes'a kiralanan Umut, 16 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Gol kralı oldu

Son olarak geçen sezon Kasımpaşa'ya kiralanan Umut Bozok 41 maçta süre alıp 20 gol asistlik performans sergilerken Süper Lig'de de gol kralı oldu.

  • Her iki ayağını da kullanabilen Umut yeni sezonda Trabzonspor formasını terletecek.

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