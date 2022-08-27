Umut Bozok transferi tamamlandı Trabzonspor, uzun bir süredir gündeminde olan Umut Bozok transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer son gol kralı için Lorient'e 2 milyon Euro ödeyecek. Peki, Umut Bozok kimdir, ikinci adı nedir, kaç yaşında, nereli? İkinci ismi Dilan olan Bozok'un bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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