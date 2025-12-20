TÜMOSAN Konyaspor son dakikada yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Yeşil-beyazlılar son dakikalarda yediği golün ardından rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
7. dakikada Benes'in sol kanattan ortasında altıpas önünde Mane'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır Göngördü, topu kornere çeldi.
12. dakikada Benes'in ara pasına hareketlenen ve ceza yayı önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Mane'ye Bahadır Göngördü, şut fırsatı vermedi.
38. dakikada Mane'nin ceza yayı üzerinde indirdiği topa bekletmeden vuran Furkan Soyalp'in şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
48. dakikada Cardoso’nun ceza alanı sol çaprazından ortasında Onugkha’nın vuruşu az farkla auta gitti.
63. dakikada Bjorlo’nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Umut Nayir’ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.
90+3'te ceza alanına gönderilen ortada topu önünde bulan Onugkha topu ağlara gönderdi:1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.