Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TÜMOSAN Konyaspor son dakikada yıkıldı

TÜMOSAN Konyaspor son dakikada yıkıldı

16:4220/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Zecorner Kayserispor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Konyasporlu Yhoan Andzouana (sağda) ile Kayserispor Ramazan Civelek (solda) mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Zecorner Kayserispor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Konyasporlu Yhoan Andzouana (sağda) ile Kayserispor Ramazan Civelek (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Yeşil-beyazlılar son dakikalarda yediği golün ardından rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında TÜMOSAN Konyaspor evinde Kayserispor'u konuk etti. 63. dakikada Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, 90+4. dakikada Onugha'nın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.


MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR


7. dakikada Benes'in sol kanattan ortasında altıpas önünde Mane'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır Göngördü, topu kornere çeldi.


12. dakikada Benes'in ara pasına hareketlenen ve ceza yayı önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Mane'ye Bahadır Göngördü, şut fırsatı vermedi.


38. dakikada Mane'nin ceza yayı üzerinde indirdiği topa bekletmeden vuran Furkan Soyalp'in şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.


Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.


48. dakikada Cardoso’nun ceza alanı sol çaprazından ortasında Onugkha’nın vuruşu az farkla auta gitti.


63. dakikada Bjorlo’nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Umut Nayir’ın şutu ağlarla buluştu: 1-0.


90+3'te ceza alanına gönderilen ortada topu önünde bulan Onugkha topu ağlara gönderdi:1-1.


Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.




#TÜMOSAN Konyaspor
#Kayserispor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR 2025: 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman onaylanacak? İnfaz düzenlemesi...