Türk kulübüne çifte şok! Önce puanı silindi şimdi de haciz geldi

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Adana Demirspor, uzun süredir devam eden mali sorunlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Özellikle Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Akdeniz temsilcisinin ekonomik sıkıntıları, kulüp personeli tarafından yapılan icra başvurusuyla kritik bir boyuta ulaştı.

Adana Demirspor, sadece icra şokuyla değil, aynı zamanda sportif cezalarla da boğuşuyor. Kulübün ekonomik çıkmazdan kurtulamaması, ulusal ve uluslararası otoritelerden gelen ardı ardına cezaları da beraberinde getirdi. Bu cezaların bir sonucu olarak Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana ekibi, tam eksi 23 puan ile ligin en alt sırasında bulunuyor.