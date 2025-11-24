Türk kulübüne çifte şok! Önce puanı silindi şimdi de haciz geldi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bir süredir devam eden mali çıkmazın zirvesine ulaştı. Yaklaşık bir yıldır maaşlarını alamayan kulüp personelinin yasal başvurusu üzerine, polis eşliğindeki icra memurları kulüp tesislerine gelerek haciz işlemi başlattı.
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Adana Demirspor, uzun süredir devam eden mali sorunlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Özellikle Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Akdeniz temsilcisinin ekonomik sıkıntıları, kulüp personeli tarafından yapılan icra başvurusuyla kritik bir boyuta ulaştı.
Personelin yaklaşık bir yıldır ödenmeyen maaş alacaklarını tahsil etmek amacıyla yasal yollara başvurması sonucu, Adana Demirspor'un tesislerine haciz geldi. Polis kuvvetleri eşliğinde kulübe ulaşan icra memurları, yasal süreç çerçevesinde kulübe ait eşyalar üzerinde haciz işlemlerine başladı.
Adana Demirspor, sadece icra şokuyla değil, aynı zamanda sportif cezalarla da boğuşuyor. Kulübün ekonomik çıkmazdan kurtulamaması, ulusal ve uluslararası otoritelerden gelen ardı ardına cezaları da beraberinde getirdi. Bu cezaların bir sonucu olarak Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana ekibi, tam eksi 23 puan ile ligin en alt sırasında bulunuyor.