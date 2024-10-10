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Türk sürücüler FIA Motorsporları Oyunları'nda yarışacak

Türk sürücüler FIA Motorsporları Oyunları'nda yarışacak

11:5810/10/2024, Perşembe
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Türk sürücüler FIA Motorsporları Oyunları'nda yarışacak
Türk sürücüler FIA Motorsporları Oyunları'nda yarışacak

İspanya'nın 23-27 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2024 FIA Motorsporları Oyunları'nda Türkiye'den 15 yarışçı mücadele edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen organizasyon, 100'e yakın ülkenin katılımıyla Valensiya kentinde gerçekleştirilecek.


Yarışlarda Türkiye'yi, GT sprint kategorisinde Ayhancan Güven, Ralli2 kategorisinde Ali Türkkan ile Burak Erdener, Ralli4 kategorisinde Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ikilisi, binek otomobil kategorisinde Zekai Özen, drift kategorisinde Berfu Tutumlu, büyükler karting sprint kategorisinde Batı Yıldırım, gençler karting sprint kategorisinde İskender Zülfikari, minikler karting sprint kategorisinde Can Özler, kros otomobil kategorisinde Can Alakoç, oto slalom kategorisinde Akın Can Kiper ve Eda Bacaksız, e-spor F4 kategorisinde Ulaş Özyıldırım, e-spor GT kategorisinde ise Kaan Bekiroğlu temsil edecek.

#FIA Motorsporları Oyunları
#İspanya
#Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu

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