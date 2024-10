Türk sürücüler FIA Motorsporları Oyunları'nda yarışacak

Yarışlarda Türkiye'yi, GT sprint kategorisinde Ayhancan Güven, Ralli2 kategorisinde Ali Türkkan ile Burak Erdener, Ralli4 kategorisinde Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ikilisi, binek otomobil kategorisinde Zekai Özen, drift kategorisinde Berfu Tutumlu, büyükler karting sprint kategorisinde Batı Yıldırım, gençler karting sprint kategorisinde İskender Zülfikari, minikler karting sprint kategorisinde Can Özler, kros otomobil kategorisinde Can Alakoç, oto slalom kategorisinde Akın Can Kiper ve Eda Bacaksız, e-spor F4 kategorisinde Ulaş Özyıldırım, e-spor GT kategorisinde ise Kaan Bekiroğlu temsil edecek.