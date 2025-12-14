Yeni Şafak
Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı Kocaeli'de yapıldı

19:1214/12/2025, Pazar
AA
MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı, Kocaeli'de yapıldı. Nimara Otomobil Spor Kulübü (NİMOSK) tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, 47 sporcu mücadele etti.
MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı, Kocaeli'de yapıldı. Senior kategorisinde kesin sonuçlar, itiraz süreci nedeniyle açıklanmadı.

Açıklanan sonuçlara göre master kategorisinde Gün Taşdelen birinci, Murat Can Eğilmez ikinci, Murathan Gür üçüncü oldu.


Junior kategorisinde Erin Ünlüdoğan ilk sırayı alırken, Ali Fuat Miras ikinci, Demir Sağım üçüncülüğü elde etti.


Mini kategorisinde ise Cem Karakömür birinciliği kazandı, Ali Sururi Akgün ikinci, Uygar Arslan Birgili üçüncü oldu.


Micro kategoride de ⁠ilk üç dereceyi Ali Ersin Yücesan, ⁠Can Aras Akgün, ⁠Arda Bilyanov elde etti.


Yarışın ardından yapılan itirazlar nedeniyle senior kategorisinde kesin sonuçların açıklanmadığı, bu kategorideki sıralamanın Temyiz Kurulu tarafından verilecek kararın ardından netleşeceği bildirildi.

