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Türkiye-Moldova (CANLI)

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Almanya'da Moldova ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-Moldova (CANLI)
Türkiye-Moldova

Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann düdük çalacak.

2021'deki 6. maç

Milliler, Moldova mücadelesiyle 2021 yılındaki altıncı maçına çıkacak. Bu yıl oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan milliler, 2 de beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi. Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken Antalya'daki maçta Gine ile golsüz berabere kadı.

A Milli Takımımızın 11'i:

  • Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak.

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