A Milli Takım kampını galibiyetle tamamladı: Bekle bizi İtalya

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesindeki son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlıların gollerini Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder attı.
Maçtan dakikalar;
16'ncı dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Yusuf'un ara pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Burak'ın plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Celeadnic ayağıyla kurtardı.
29'uncu dakikada milli takım serbest vuruş kazandı. Hakan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Merih'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
29'uncu dakikada Platica'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Damaşcan'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
34'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Yusuf'un ceza sahasına yerden yolladığı topa, Zeki'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
36'ncı dakikada Damaşcan'ın pasıyla buluşan Platica'nın ceza sahasını karşıdan gören bir noktadan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kornere tokatladı.
GOL!
- 58'inci dakikada Milliler öne geçti. Kısa paslarla rakip sahada boşluk arayan Milli takımda, Okay Yokuşlu pasını Hakan Çalhanoğlu'na verdi. Hakan'ın topuk pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
🇹🇷⚽ GOOOOOLLL! | Hakan Çalhanoğlu'nun harika topuk pasını Burak Yılmaz aynı güzellikte bitiriyor. Şimdi 1-0 öndeyiz. #Euro2020TRTde pic.twitter.com/y5Ih4LWx5k
🇹🇷⚽ GOOOOOLLL! | Hakan Çalhanoğlu'nun harika topuk pasını Burak Yılmaz aynı güzellikte bitiriyor. Şimdi 1-0 öndeyiz. #Euro2020TRTde pic.twitter.com/y5Ih4LWx5k— TRT Spor (@trtspor) June 3, 2021
60'ıncı dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı'nın yerden sert ortasında, altıpas üstünde Kenan Karaman ayak koydu. Ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
GOL!
- 77'nci dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Uğurcan Çakır'ın kullandığı uzun aut atışında savunma arkasına sarkan Cengiz Ünder, sağ çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
🇹🇷⚽ GOOOOOLLL! | Uğurcan Çakır'ın uzun topuna hareketlenen Cengiz Ünder, rakibini harika ekarte ediyor ve farkı 2'ye çıkarıyor. #Euro2020TRTde pic.twitter.com/BU629jJwGe
🇹🇷⚽ GOOOOOLLL! | Uğurcan Çakır'ın uzun topuna hareketlenen Cengiz Ünder, rakibini harika ekarte ediyor ve farkı 2'ye çıkarıyor. #Euro2020TRTde pic.twitter.com/BU629jJwGe— TRT Spor (@trtspor) June 3, 2021
Karşılaşmada başka gol olmadı ve A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-0 galip ayrıldı.