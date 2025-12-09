Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak A Millî Takımımızın bu müsabakayı Beşiktaş Park'ta oynayacağını açıkladı.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Türkiye
#Romanya
#Dünya Kupası 2026