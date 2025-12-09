Yeni Şafak
TFF Türkiye - Romanya maçının nerede oynanacağını açıkladı

9/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak A Millî Takımımızın bu müsabakayı Beşiktaş Park'ta oynayacağını açıkladı.

#Türkiye
#Romanya
#Dünya Kupası 2026
