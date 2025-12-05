ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup kura çekimi heyecanı bu akşam TSİ 20:00'de başladı. Play-off turunda mücadele edecek olan A Milli Takımımızın, finallere kalması halinde Dördüncü Torba'dan katıldığı kurada rakipleri belli oldu. Peki, A Milli Futbol Takım’ın 2026 Dünya Kupası’ndaki rakipleri kim? İşte detaylar.
Gelecek yıl ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek olan FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gözler grup kuralarına çevrildi.
Kura çekimi heyecanının yaşandığı dev turnuvada A Milli Takımımızın da play-off turunu geçmesi halindeki rakipleri belli oldu.
TORBALAR BELLİ OLDU
Birinci torba:
Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya
İkinci Torba:
Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya
Üçüncü torba:
Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika
Dördüncü torba:
Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)
PLAY-OFF RAKİBİMİZ ROMANYA
A Milli Takımımız, play-offlarda yarı finalin Romanya ile eşleşmişti. Türkiye, bu eşleşmeden galip ayrıldığı taktirde finalde Slovakya - Kosova maçının galibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.
Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4’ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2’si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.
2 MİLYON BİLET SATILDI
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.
Maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.
FIFA sıralamasına göre yarı finallerde iki ayrı yol belirlenirken ilk sıradaki takım (İspanya) ve ikinci sıradaki takım (Arjantin) ile üçüncü (Fransa) ve dördüncü (İngiltere) takımların finalden önce karşılaşmaması sağlanacak.
Hiçbir gruba aynı konfederasyondan birden fazla takım dahil edilmeyecek. Bu durum, 16 takımla temsil edilen UEFA hariç tüm konfederasyonlar için geçerli olacak. Her grupta en az bir, en fazla iki UEFA takımı bulunacak.
A MİLLİ TAKIMIN 2026 DÜNYA KUPASI RAKİPLERİ
A Milli Takımımız play-off turunu geçmesi halinde 2026 Dünya Kupası’ndaki rakipleri Amerika, Paraguay, Avusturalya oldu.