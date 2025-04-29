Türkiye sizinle gurur duyuyor

UEFA Gençlik Ligi’nde finale çıkarak tarih yazan Trabzonspor U19 Takımı, İspanya devi Barcelona’nın U19 Takımına 4-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Avrupa'nın önemli kulüplerini eleyerek finale kalma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan bordo-mavili gençler, Barcelona'nın altyapı akademisi La Masia'ya karşı İsviçre’nin Nyon kentinde final maçında sahaya çıktı. Trabzonsporlu gençler, daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Barcelona’ya mağlup olmasına rağmen tüm Türkiye’nin sevgisini kazandı. Maça İspanyol ekibi etkili başlarken, 11. dakikada Diarra çalımlarla önünü boşalttı ve sol köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 16’da Boran'ın savunma arkasına attığı uzun pasta ceza sahasında topla buluşan Onuralp'in şutu kalecide kaldı. 18. Dakikada Barcelona’da Farinas'ın kullandığı köşe vuruşunda Kospo'nun kafa vuruşunu kaleci Erol Can çıkardı ancak topu önünde bulan Cuenca boş ağlara gönderdi: 0-2. 32’de Hernandez'in vuruşunda top ağlara gitti. Hakem, VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 38’de soldan Boran'ın yerden açtığı ortada Onuralp topa dokunamadan Cuenca araya girdi ve topu uzaklaştırdı. 57. dakikada Barcelona'da Diarra'nın pasında ceza sahası ön çizgisinin içinde topla buluşan Alba'nın köşeye yaptığı vuruşla skor 3-0'a geldi. 68’de sağdan savunma arkasına sarkan Hernandez'in pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Diarra skoru 4-0 yaptı. 88'de sağdan Oğuzhan'ın ortasında Bican Tibukoğlu attığı kafa golüyle sonucu belirledi: 1-4.