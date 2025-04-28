TFF'den Trabzonspor U19 takımına teşekkür

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan

"Teşekkürler Çocuklar!" başlıklı paylaşımda, "UEFA Gençlik Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak finale yükselen temsilcimiz Trabzonspor, İspanyol ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak ikinci oldu. Dev takımları eleyerek bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olan teknik direktör Eyüp Saka yönetimindeki Trabzonspor, organizasyon boyunca yaşattığı heyecan ve ortaya koyduğu futbolla gönülleri fethetti."