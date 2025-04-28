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TFF'den Trabzonspor U19 takımına teşekkür

TFF'den Trabzonspor U19 takımına teşekkür

21:4828/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor U19 Takımı.
Trabzonspor U19 Takımı.

UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) teşekkür mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için teşekkür mesajı yayımladı.


TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan
"Teşekkürler Çocuklar!" başlıklı paylaşımda, "UEFA Gençlik Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak finale yükselen temsilcimiz Trabzonspor, İspanyol ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak ikinci oldu. Dev takımları eleyerek bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olan teknik direktör Eyüp Saka yönetimindeki Trabzonspor, organizasyon boyunca yaşattığı heyecan ve ortaya koyduğu futbolla gönülleri fethetti."
ifadelerine yer verildi.




#Trabzonspor U19
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