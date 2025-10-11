Yeni Şafak
Türkiye U18 1-3 İspanya U18

18:2811/10/2025, Cumartesi
AA
18 Yaş Altı Milli Takım
Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın ikinci maçında 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı rakibi İspanya'ya 3-1 mağlup oldu.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın ikinci maçında İspanya'ya 3-1 mağlup oldu.


Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Derince Belediye Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların golünü 31. dakikada Hasan Ege Akdoğan attı. İspanya'nın gollerini ise 3. dakikada penaltıdan Alexis Ciria ile 51 ve 65. dakikalarda Antonio Fernandez kaydetti.


Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.


Milliler, turnuvadaki son maçını 14 Ekim Salı günü Gölcük Şehir Stadı'nda Portekiz ile oynayacak.




#18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı
#İspanya U18
#Uluslararası Dörtlü Turnuva
