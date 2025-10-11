Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ümit Milli Takımı Macaristan hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Takımı Macaristan hazırlıklarına başladı

17:5511/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Ümit Milli Futbol Takımı deplasmanda Macaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Litvanya'yı 2-0 yenen Ümit Milli Futbol Takımı, Macaristan ile 14 Ekim Salı günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ümit Milli Takımı, 14 Ekim Salı günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçının ilk hazırlık antrenmanını Sakarya'da yaptı.


Litvanya ile oynanan maçta ilk 11 başlayan oyuncular, salonda aktivasyon çalışması gerçekleştirirken diğer futbolcular saha çalışmasında yer aldı.


Antrenmanın ardından Ümit Milli Takımı, İstanbul'a döndü. Ay-yıldızlılar, çalışmalarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanla devam edecek. Milliler, 13 Ekim Pazartesi günü Budapeşte'ye hareket edecek.





#UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
#Ümit Milli Futbol Takımı
#Macaristan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 11 EKİM: 3600 ek gösterge çıkacak mı, torba yasada var mı?