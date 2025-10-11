2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. Bu akşam saat 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Ay yıldızlılar grupta 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. Kritik maça A Milliler mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Peki, Türkiye - Bulgaristan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte Bulgaristan - Türkiye canlı izleme ekranı…

1 /10 A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

2 /10 Godinho’nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.

3 /10 Türkiye, E Grubu’ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan’ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. Grupta 6 puanla İspanya lider konumda.

4 /10 Millî takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 yenerken, Konya’da oynanan ikinci maçta İspanya’ya 6-0 mağlup oldu. Bulgaristan ise evinde İspanya’ya, deplasmanda Gürcistan’a 3-0 kaybetti.



5 /10 Ay-yıldızlı ekipte Bulgaristan maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper’in cezası, Bulgaristan karşılaşmasıyla sona erecek.

6 /10 Bulgaristan, Türkiye maçına yeni teknik direktörü Alexander Dimitrov yönetiminde çıkacak. Gruptaki ikinci maçını kaybeden Bulgaristan’da Ilian Iliev’in yerine, son 7 yıldır Bulgaristan Ümit Millî Takımı’nı çalıştıran Dimitrov getirildi.

7 /10 ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası’na, Avrupa’dan 16 takım katılacak.



8 /10 Kasım ayında sona erecek Avrupa Elemeleri’nde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edecek.



9 /10 Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026 yılının Mart ayında oynanacak.