Avrupa Şampiyonası Elemeleri ilk maçında U19 Milli Takımımız sahasında Cebelitarık U19'u 7-0 mağlup etti. Sabri Sarıoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Yusuf Akçiçek, 24, 48. dakikada Yalın Dilek (2), 37. dakikada Isak Vural, 46,54. dakikada Gökdeniz Gürpüz ve 69. dakikada Arda Usluoğlu attı.
U19 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri ilk maçında sahasında Cebelitarık U19 ile karşı karşıya geldi.
Polonya'nın Krakow şehrinde oynanan karşılaşmada Milliler 7-0 galibiyetle tamamladı.
Galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Yusuf Akçiçek, 24, 48. dakikada Yalın Dilek (2), 37. dakikada Isak Vural, 46,54. dakikada Gökdeniz Gürpüz ve 69. dakikada Arda Usluoğlu kaydetti.
Sabri Sarıoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Türkiye grup aşamasına üç puanla başladı.
Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci maçında Malta U19 ile 12 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'de kozlarını paylaşacak.