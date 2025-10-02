TVF ile Mercedes-Benz arasındaki sponsorluk yenileme anlaşmasının imza töreni yapıldı

Mercedes-Benz'in Ayazağa'daki merkezinde gerçekleştirilen törene, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan ve A milli kadın ile erkek takımlarının sporcuları katıldı.





Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun çok önemli bir noktaya geldiğini aktararak, "Çıktığımız bu yolda çok büyük başarılara imza attık. Erkeklerimiz, tarihinde ilk kez dünyada altıncı oldu. Kadınlarımız da gümüş madalyanın sahibi oldu. Çıta da çok yükseldi. Paydaşların ve sponsorların önemine dikkat çekmek istiyoruz. Mercedes-Benz, bir dünya markası. Türk sporuna büyük katkılar sunuyor. Bugün uzun zamandır süren birlikteliğimizi daha da uzatıyoruz. Şükrü Bekdikhan'ı kardeşim gibi seviyorum. Bizim çok fazla ihtiyacımız oluyor. Kendisi sürekli bizim yanımızda. Ona ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.





Yarın sabah 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın kura çekimi için İtalya'ya doğru yola çıkacağını dile getiren Üstündağ, "Türkiye, 2026 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Yer olarak İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nu kullanacağız. Hem erkek hem kadınların kura çekimi olacak. Şans bizim yanımızda olsun. Daha güzel başarılar yaşamak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi.





Cansu Özbay: "Saha içi olduğu kadar saha dışı da önemli"





A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Cansu Özbay, bu anlaşmadan dolayı çok mutlu olduklarını aktararak, "Federasyon başkanımıza ve Şükrü Bekdikhan'a teşekkür ediyorum. Öncelikli hedefimiz, ülkeyi en yukarılarda temsil etmek. Sahada çalışarak ve özverili olarak bu hedefimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Saha içi olduğu kadar saha dışı da önemli. Sahada mücadele eden sadece bizmişiz gibi görünebilir ama saha dışında da inanılmaz bir mücadele var. Biz çok büyük bir aileyiz. Umuyorum ki başarılarla ülkemizi temsil etmeye devam ederiz" şeklinde konuştu.





A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Mirza Lagumdzija, bu sene ekip olarak hedeflerine ulaştıklarını belirterek, "Avrupa Şampiyonası'na kalabildik. Milletler Ligi'nde de istediğimiz hedefe ulaştık. FIVB 2025 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale ulaştık. Daha ileri gidebilirdik ama takım içinde çok fazla sakatlık oldu. İçimizde devam edememenin pişmanlığı olacak. Umarım gelecekte daha ileriye gidebiliriz. Herkese de destekleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.





Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Türk voleyboluna destek vermeye devam etmek istediklerini kaydederek, şunları söyledi:



