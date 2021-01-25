Spor Üç puan Babelden
DİĞER

​Üç puan Babel'den

Üç puan Babel'den

Galatasaray, Süper Lig’in 21. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında çok zorlansa da 3 puanı almasını bildi. Oldukça bozuk bir zeminde oynanan mücadelenin 88. dakikasında Ryan Babel’in şık golü ile galibiyete uzanan sarı-kırmızılı takım, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Ryan Babel
Ryan Babel

Süper Lig’in 21. haftasında Yeni Malatyaspor’un konuğu olan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrıldı: 0-1. Sarı-kırmızılı takım, bozuk bir zeminde oynanan ve oldukça zolandığı maçta Ryan Babel’in 88. dakikada attığı golle üç puanı hanesine yazdırarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Malatya ekibi ise ligde 2 maçın ardından ilk kez puan kaybı yaşadı.

  • 10. dakikada Umut Bulut’un sağdan ortasında Acquah’ın kafa vuruşununda top kaleci Muslera’nın kucağında kaldı. 23’de Feghouli’nin savunma arkasına gönderdiği ara pasla topla buluşan Babel’in şutunda kaleci Abdulsamed son anda topu çeldi. 27’de Saracchi’nin sol kanattan açtığı ortaya penaltı noktası üzerinde kafa vuran Emre Kılınç çerçeveyi tutturamadı. 35’de Adem Büyük’ün sağdan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Bulut’un şutunda Muslera gol izni vermedi.

36’da Babel’in sağdan ortasında Emre Kılınç’ın kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed son anda kontrol etmeye başardı. 63’de Hafez’in ceza sahası yayı üzerinden kullandığı frikikte top direğin dibinden auta gitti. 70’de Belhanda’nın sağ kanattan kestiği sert ortaya ters müdahalede bulunan Hadebe’nin vuruşu direğin dibinden kornere çıktı. 82’de Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşu Yeni Malatya defansından sekti. Topu önünde bulan Taylan’ın ceza sahası dışından gönderdiği sert şut dışarı gitti. 88. dakikada Ryan Babel, ceza sahası dışından gönderdiği sert şutla rakip fileleri havalandırdı: 0-1.

Abone Ol Google News
Zirve Beşiktaşın

Zirve Beşiktaş'ın

​Göztepe'yi 2-1 yenen Beşiktaş ilk yarıyı lider kapattı.
Sigara parası için kardeşini öldürdü

Sigara parası için
kardeşini öldürdü

​Hiçbir şey olmamış gibi izledi.
Hollandada sokaklar karıştı

Hollanda'da
sokaklar karıştı

​Ortalık savaş alanına döndü.
Erdoğan'dan <br>ikinci telefon

Erdoğan'dan
ikinci telefon

Kurtarma ​girişimleri yoğun şekilde devam ediyor.
Mehmetçiği <br>duygulandıran mektup

Mehmetçiği
duygulandıran mektup

​Zeliha ninenin ördüğü çoraplar Mehmetçiğe ulaştı.

Meteorolojiden<br> fırtına uyarısı

Meteorolojiden
fırtına uyarısı

​Vatandaşların, dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Olumlu tablo sürüyor

Olumlu tablo sürüyor

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.

3 puan <br>Babel'den

3 puan
Babel'den

​​Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda mağlup etti.
Özel izin aldılar

Özel izin aldılar

Parçalanan Türk Bayrağı için 4 saat boyunca tırmandılar

Dijital İmparatorluklar Çağı: <br>3. Dünya Savaşı

Dijital İmparatorluklar Çağı:
3. Dünya Savaşı

Topun tankın yerini klavyeler, ekranlar aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.