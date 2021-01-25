​Üç puan Babel'den

Süper Lig’in 21. haftasında Yeni Malatyaspor’un konuğu olan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrıldı: 0-1. Sarı-kırmızılı takım, bozuk bir zeminde oynanan ve oldukça zolandığı maçta Ryan Babel’in 88. dakikada attığı golle üç puanı hanesine yazdırarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Malatya ekibi ise ligde 2 maçın ardından ilk kez puan kaybı yaşadı.

10. dakikada Umut Bulut’un sağdan ortasında Acquah’ın kafa vuruşununda top kaleci Muslera’nın kucağında kaldı. 23’de Feghouli’nin savunma arkasına gönderdiği ara pasla topla buluşan Babel’in şutunda kaleci Abdulsamed son anda topu çeldi. 27’de Saracchi’nin sol kanattan açtığı ortaya penaltı noktası üzerinde kafa vuran Emre Kılınç çerçeveyi tutturamadı. 35’de Adem Büyük’ün sağdan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Bulut’un şutunda Muslera gol izni vermedi.

36’da Babel’in sağdan ortasında Emre Kılınç’ın kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed son anda kontrol etmeye başardı. 63’de Hafez’in ceza sahası yayı üzerinden kullandığı frikikte top direğin dibinden auta gitti. 70’de Belhanda’nın sağ kanattan kestiği sert ortaya ters müdahalede bulunan Hadebe’nin vuruşu direğin dibinden kornere çıktı. 82’de Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşu Yeni Malatya defansından sekti. Topu önünde bulan Taylan’ın ceza sahası dışından gönderdiği sert şut dışarı gitti. 88. dakikada Ryan Babel, ceza sahası dışından gönderdiği sert şutla rakip fileleri havalandırdı: 0-1.