Fenerbahçe'nin konuğu Olimpiakos: Hedef 3 puan

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında bugün Yunanistan’ın Olimpiakos ekibini ağırlayacak.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli takımda sakatlıkları geçse de henüz takımla çalışamayan İrfan Can, Sangare ve Sosa ile sakatlıkları süren Serdar Aziz ve Tisserand oynamayacak.

Grip olan ve dünkü idmana çıkmayan Mesut Özil’in durumu bugün netleşecek.

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"Üç puan için savaşacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olimpiakos maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin görüşlerini açıkladı.

Portekizli teknik adam, “İyi ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da bizim gibi büyük bir kulüp. Kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Umarım taraftarımızın da enerjisi statta olur. Buna ihtiyacımız var” dedi. Hedeflerinin galibiyet olduğunu belirten Pereira, “Grupta birbirine çok yakın takımlar var. Herhangi bir takımın diğerinden çok üstün olduğunu düşünmüyorum. ‘Avrupa Ligi’ni istiyorum’ dememi mi bekliyorsunuz? Gerçekçiyim. Takımım 3 puan için savaşacak, elinden geleni yapacak. En önemli maç bir sonraki maç” diye konuştu.

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Maç bilgileri ve muhtemel 11'ler



STAT: Ülker

Ülker HAKEM: Alejandro Hernandez (İspanya)

Alejandro Hernandez (İspanya) SAAT: 19.45 YAYIN: Exxen

19.45 Exxen FENERBAHÇE: Altay, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Rossi, Valencia

Altay, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Rossi, Valencia TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

Vitor Pereira OLİMPİAKOS: Vaclik, Karbownik, Pape Cisse, Papastapoulos, Reabcuik, M’Vila, Bouchalakis, Mady Camara, Masouras, Onyekuru, El-Arabi (Soares)

Vaclik, Karbownik, Pape Cisse, Papastapoulos, Reabcuik, M’Vila, Bouchalakis, Mady Camara, Masouras, Onyekuru, El-Arabi (Soares) TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins

🏆 #UEL

🆚 Olympiakos

🗓 30 Eylül Perşembe

🕗 19.45

🏟 @ulkerstadyumu

📲 #FBvOLY pic.twitter.com/OQkhG7ZHtY — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 29, 2021