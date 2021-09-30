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Fenerbahçe'nin konuğu Olimpiakos: Hedef 3 puan

Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi maçında bugün Olimpiakos'u konuk edecek. Peki Fenerbahçe-Olimpiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşmayla ilgili bütün detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe Olimpiakos maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Sarı-lacivertli futbolcuların Frankfurt deplasmanındaki gol sevinci.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında bugün Yunanistan’ın Olimpiakos ekibini ağırlayacak.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli takımda sakatlıkları geçse de henüz takımla çalışamayan İrfan Can, Sangare ve Sosa ile sakatlıkları süren Serdar Aziz ve Tisserand oynamayacak.

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"Üç puan için savaşacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olimpiakos maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında karşılaşmaya ilişkin görüşlerini açıkladı.

Portekizli teknik adam, “İyi ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da bizim gibi büyük bir kulüp. Kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Umarım taraftarımızın da enerjisi statta olur. Buna ihtiyacımız var” dedi. Hedeflerinin galibiyet olduğunu belirten Pereira, “Grupta birbirine çok yakın takımlar var. Herhangi bir takımın diğerinden çok üstün olduğunu düşünmüyorum. ‘Avrupa Ligi’ni istiyorum’ dememi mi bekliyorsunuz? Gerçekçiyim. Takımım 3 puan için savaşacak, elinden geleni yapacak. En önemli maç bir sonraki maç” diye konuştu.

Maç bilgileri ve muhtemel 11'ler

  • STAT: Ülker
  • HAKEM: Alejandro Hernandez (İspanya)
  • SAAT: 19.45 YAYIN: Exxen
  • FENERBAHÇE: Altay, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Rossi, Valencia
  • TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira
  • OLİMPİAKOS: Vaclik, Karbownik, Pape Cisse, Papastapoulos, Reabcuik, M’Vila, Bouchalakis, Mady Camara, Masouras, Onyekuru, El-Arabi (Soares)
  • TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins

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