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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! 3 ayrı sebep sunuldu

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! 3 ayrı sebep sunuldu

15:2516/02/2025, الأحد
G: 16/02/2025, الأحد
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Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçını 3-0 kazandı.
Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçını 3-0 kazandı.

UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile oynadığı mücadelenin faturasını kesti. Kurul, sarı-lacivertlilere üç ayrı başlıkta para cezası kesti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile oynadığı karşılaşmadan dolayı sarı-lacivertli kulübe UEFA tarafından para cezaları verildi.


Fanatik'te yer alan habere göre UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 'Bir spor etkinliğine uygun olmayan bir mesajı yaymak' başlığı altında 10 bin Euro para cezası verildi. Sahaya madde atılmasından dolayı 10 bin 500 Euro ve meşaleler yakılması yüzünden de 41 bin 500 Euro para cezasına hükmedildi.


Böylece Fenerbahçe için kesilen ceza toplamda 62 bin Euro'yu buldu. Sarı-lacivertliler son olarak bu kupanın play-off eleme turunda Anderlecht'i ilk maçta üç farklı yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etmişti.






#Fenerbahçe
#UEFA
#Midtjylland

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