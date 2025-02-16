UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! 3 ayrı sebep sunuldu

Fanatik'te yer alan habere göre UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 'Bir spor etkinliğine uygun olmayan bir mesajı yaymak' başlığı altında 10 bin Euro para cezası verildi. Sahaya madde atılmasından dolayı 10 bin 500 Euro ve meşaleler yakılması yüzünden de 41 bin 500 Euro para cezasına hükmedildi.