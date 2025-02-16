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Fenerbahçe'den sürpriz Edin Dzeko kararı! O maçlarda oynaması beklenmiyor

Fenerbahçe'den sürpriz Edin Dzeko kararı! O maçlarda oynaması beklenmiyor

11:3616/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
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Fenerbahçe formasıyla başarılı bir sezon geçiren Edin Dzeko'dan kötü haber gelmiş, yıldız ismin elinde kırık tespit edildiği açıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerin, Boşnak futbolcuyla ilgili sürpriz bir karar aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de başarılı bir grafik çizen Edin Dzeko, Anderlecht maçında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Yapılan açıklamada golcü ismin elinde kırık tespit edildiği bildirilmişti.

Özel bir sargıyla oynayabilecek durumda olan Edin Dzeko için Fenerbahçe teknik ekibinden karar çıktı.

Fanatik'in haberine göre Edin Dzeko'nun ligdeki Kasımpaşa ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçında forma giymesi beklenmiyor.

Haberde Dzeko'nun Galatasaray derbisinde yeniden formasına kavuşacağı aktarıldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkıp 2 bin 240 dakika sahada kalan deneyimli forvet, 19 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

Gelecek ay 39 yaşına girecek olan Dzeko'nun Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak.

#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#Süper Lig

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