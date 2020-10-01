Ümit Özat'ı heyecanlandıran transferler

TFF 1. Lig'in 4. haftasında pazar günü Adanaspor'la derbi maçta karşılaşacak Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat, maç günü istedikleri sonucu alan taraf olacaklarına inandığını söyledi.

Ligde 7 puan ve averajla lider durumdaki mavi-lacivertlilerin teknik direktörü Özat, takımındaki oyuncularından memnun olduğunu belirtti.

Fizik olarak istedikleri seviyeye henüz gelmediklerini anlatan Özat, bu haftadan sonra lige verilecek milli maç arasında takımın daha iyi noktaya ulaşacağını ifade etti.

Özat, maçların ilk 60 dakikasında çok pozisyona girdiklerini ancak son 30 dakikada karşılaşmadan koptuklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu süreyi 80 dakikaya çekmemiz lazım. Her maçı 4-0 kazanacaksınız diye bir şey yok. Kazanamayacağımız zamanlar da olacak. Dünyada ligin tüm maçlarını kazanacak takım yok. Allah'ın izniyle Süper Lig için 'Bu sene o sene' diyeceğiz. Şu an konuşacağımız yerin saha olması lazım. Yoğun çalışıyoruz. Oyuncularıma da isteklerinden dolayı teşekkür ederim. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Futbolun bir realitesi var, kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin."

"İstediğimiz sonucu alan taraf olacağız"

Derbi maçların farklı bir atmosferde oynandığını dile getiren Özat, şöyle devam etti:

"Derbinin savunması, hücumu olmaz, ne olacağını bilemezsiniz. Taraftarsız derbi de aslında çok yavan ama yapacak bir şey yok, şartlar bunu gerektiriyor. Derbinin ciddiyetini daha fazla bilmek lazım. Ben burada bir defa derbide görev yaptım, golsüz berabere bitti. Artık buradaki ilk derbimi kazanmak istiyorum. Ben de bir derbi kazanmak istiyorum, bizim için de önemli. Oyuncularım da bunun farkında. Maça kadar iyi çalışacağız. Maç günü istediğimiz sonucu alan taraf olacağız."

Gökhan İnler 1. Lig'e transfer oldu Daha önce Türkiye’de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir takımlarında forma giyen Gökhan İnler’in, Türkiye’deki 3. durağı Adana Demirspor oldu. Tecrübeli futbolcu, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.Gökhan İnler, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;"Geliyoruz! Yeni baştan oynayacağız""Çok kıymetli dostlarım, kardeşlerim, büyüklerim ve değerli futbol sevdalıları… Hayatımda çok önemli dönüm noktaları, çok sayıda mutlu anlarım oldu. Şu anda bu satırları yazarken ne denli heyecanlı olduğumu tahmin dahi edemezsiniz. Benim için yepyeni bir sayfa açılıyor. Uzun yıllar hikayesinin sürmesini istediğim bir başlangıca imza atıyorum. ‘Çarşısı 5 bin yıllık tarih kokan şehir Adana… Kolomb, Amerika’yı ararken insanlar alışveriş yapıyordu burada…’ İşte bu cümledeki güzel şehri yaşamak, Mavi Şimşekler’in yüreğini hissedebilmek, şampiyon olmak ve Demirsporlularla el ele Süper Lig’e çıkabilmek için sana geliyorum Adana Demirspor! Geçen yıl finalde üzüldünüz belki ama Mavi Şimşekler pes etmez; sonuna kadar mücadele eder. Hatırlayın; ne diyor Yenilmez Armadamızın efsanesi Muharrem Gülergin? 'Geliyoruz! Yeni baştan oynayacağız'. Evet, biz de öyle yapacağız. Yastık Dayı için, Seher Ana için, canımız ciğerimiz Ali Utku için oynayacağız. Her maç öncesinde onları düşünerek, Demirspor taraftarlarının desteğini yüreğimizde hissederek ‘Şimşek gibi oynayacağız’ ve ‘Zafer en çok bize yakışacak!’Napoli’ye imza attığım gün hissettiğim duygularım canlandı içimde… Tutkulu bir şehir, coşkulu taraftarlar ve içimde yanan futbol ateşi… Adana Demirspor’un 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için elimden gelen mücadeleyi ortaya koyacağım. Mavi lacivertli formayı giymemi sağlayan ve transferde emeği geçen en başta başkanımız Sayın Murat Sancak’a, Sayın Metin Korkmaz’a, teknik direktörümüz Ümit Özat’a, menajerim ve ablam olan çok kıymetli Bilfer Budak ile Güney Adatepe ağabeyime çok teşekkür ederim. Ha, bu arada unutmadan; Demirspor geri dönecek, ve son istasyon zafer olacak.”Adana Demirspor U16'nın başına dünya yıldızı<p><a data-news="3556010" href="/spor/adana-demirspor-u16nin-basina-dunya-yildizi-3556010">Adana Demirspor U16'nın başına dünya yıldızı</a></p>

"Chedjou ve Gökhan İnler transferini duyunca heyecanlandım"

Özat, yeni transferler Gökhan İnler ve Chedjou'ya da değinerek şunları kaydetti:

"Gökhan İnler, herhalde Adana Demirspor tarihinin en kariyerli oyuncusu oldu. Çok beklentimiz var. Başkanımız Murat Sancak bana Chedjou ve Gökhan İnler'in transferlerini söyleyince heyecanlandım. İyi bir kadrom var. Bu benim için önemli. Böyle bir takımı çalıştırdığım için mutluyum. Böyle güzel bir kadro var elimde. Bundan sonrası sabır ve çalışmak."

Volkan Şen kendini toparlıyor

Özat, Volkan Şen'in sakatlıktan kurtularak idmanlara çıkmaya başladığını, 15-20 gün içinde kendini toparlayacağını sözlerine ekledi.



