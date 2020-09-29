TRANSFER

Gökhan İnler 1. Lig'e transfer oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, bonservisi elinde bulunan tecrübeli futbolcu Gökhan İnler'i kadrosuna kattı. 36 yaşındaki futbolcu transferini, "Napoli'ye imza attığım gün hissettiğim duygularım canlandı" ifadeleriyle duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Gökhan İnler, Beşiktaş ve Başakşehir formalarıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.

Gökhan İnler, Beşiktaş ve Başakşehir formalarıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.

Daha önce Türkiye’de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir takımlarında forma giyen Gökhan İnler’in, Türkiye’deki 3. durağı Adana Demirspor oldu. Tecrübeli futbolcu, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gökhan İnler, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Geliyoruz! Yeni baştan oynayacağız"

  • "Çok kıymetli dostlarım, kardeşlerim, büyüklerim ve değerli futbol sevdalıları… Hayatımda çok önemli dönüm noktaları, çok sayıda mutlu anlarım oldu. Şu anda bu satırları yazarken ne denli heyecanlı olduğumu tahmin dahi edemezsiniz. Benim için yepyeni bir sayfa açılıyor. Uzun yıllar hikayesinin sürmesini istediğim bir başlangıca imza atıyorum. ‘Çarşısı 5 bin yıllık tarih kokan şehir Adana… Kolomb, Amerika’yı ararken insanlar alışveriş yapıyordu burada…’ İşte bu cümledeki güzel şehri yaşamak, Mavi Şimşekler’in yüreğini hissedebilmek, şampiyon olmak ve Demirsporlularla el ele Süper Lig’e çıkabilmek için sana geliyorum Adana Demirspor! Geçen yıl finalde üzüldünüz belki ama Mavi Şimşekler pes etmez; sonuna kadar mücadele eder. Hatırlayın; ne diyor Yenilmez Armadamızın efsanesi Muharrem Gülergin? 'Geliyoruz! Yeni baştan oynayacağız'.
  • Evet, biz de öyle yapacağız. Yastık Dayı için, Seher Ana için, canımız ciğerimiz Ali Utku için oynayacağız. Her maç öncesinde onları düşünerek, Demirspor taraftarlarının desteğini yüreğimizde hissederek ‘Şimşek gibi oynayacağız’ ve ‘Zafer en çok bize yakışacak!’
  • Napoli’ye imza attığım gün hissettiğim duygularım canlandı içimde… Tutkulu bir şehir, coşkulu taraftarlar ve içimde yanan futbol ateşi… Adana Demirspor’un 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermek için elimden gelen mücadeleyi ortaya koyacağım. Mavi lacivertli formayı giymemi sağlayan ve transferde emeği geçen en başta başkanımız Sayın Murat Sancak’a, Sayın Metin Korkmaz’a, teknik direktörümüz Ümit Özat’a, menajerim ve ablam olan çok kıymetli Bilfer Budak ile Güney Adatepe ağabeyime çok teşekkür ederim. Ha, bu arada unutmadan; Demirspor geri dönecek, ve son istasyon zafer olacak.”

Adana Demirspor U16'nın başına dünya yıldızı
Adana Demirspor U16'nın başına dünya yıldızı

Profesyonel futbol kariyerine henüz 15 yaşındayken Brezilya'nın Gremio takımında başlayan ve genç yaşta Portekiz Ligi'nin Porto takımına transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Anderson Luís de Abreu Oliveira, 2007 yılında 35 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz devi Manchester United Kulübü'ne transfer oldu.Burada Sir Alex Ferguson gibi tecrübeli teknik direktörle çalışma fırsatı bulan Anderson, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Carlos Tevez gibi dünya çapında yıldız olan futbolcularla da top koşturdu.Anderson ayrıca bir dönem Brezilya Milli Takımı formasını da giyerek ülkesine hizmet etti."Kulübe antrenör olarak hizmet vereceğim"Bu hafta Adana Demirspor U16 takımıyla kulüp tesislerindeki ilk idmanına çıkan Anderson, antrenman sonunda soruları yanıtlayıp, duygularını paylaştı. Kendisine bu görev için teklif geldiğinde çok heyecanlandığını ve antrenörlük kariyerine Adana Demirspor'da başladığı için mutlu olduğunu kaydeden Anderson, kulüp başkanı Murat Sancak'a kendisini bu göreve laik gördüğü için teşekkür ettiğini söyledi. Şu an çalıştıkları çocukların yaşındayken profesyonel futbol kariyerine başladığını hatırlatan Anderson, Adana Demirspor'da futbolculuk dönemini kapatsa da kulübe antrenör olarak hizmet vermeye devam edeceğini dile getirdi."Tüm tecrübemi ve bilgimi onlara aktaracağım"Henüz 16 yaşında Porto'ya transfer olduğunu ve 18 yaşında 35 milyon euro transfer bedeliyle Manchester United'a geçtiğini dile getiren Anderson, burada Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmanın kariyerinin en önemli anlarından biri olduğunu söyledi.Bu tecrübelerini kulüpte top koşturan çocuklara aktarmak için sabırsızlandığını belirten Anderson, "Futbolda her şey mümkündür. Çok çalışmamız, ailemizi, hocalarımızı ve sevdiklerimizi çok iyi dinlememiz lazım. Burada evimde gibi hissediyorum. Adana, Brezilya gibi çok sıcak bir yer. Burayı çok seviyorum. Adana Demirspor evim gibi. Son iki sezondur güzel bir performans gösterdiler. Bir dönem ben de onlarla birlikteydim. Bu sezon her şey daha da güzel olacak. Çocukların başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Belki geçmişte birlikte oynadığım futbolcu bir arkadaşımı sürpriz yaparak buraya getirir ve onlarla tanıştırırım" dedi.Şampiyonlar Ligi kupası kazandıManchester United ile 2007-2008 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'yı 3-1 yenerek kupayı kaldıran kadroda da bulunan Anderson, bu maçta penaltı atışlarında da bir vuruşu gole çevirme başarısı gösterdi. Kariyerinde daha sonra bir düşüş yaşayan Anderson, son olarak 2018 yılında Adana Demirspor'un kadrosuna katıldı. Burada bir sezon top koşturan Anderson 2019 yılında ise futbol hayatını noktaladı.Bu sezon ise Adana Demirspor'un teklifini kabul ederek U-16 takımının başına geçen Anderson, geçen günlerde çok sevdiğini söylediği Adana'ya gelerek kulüpteki yeni görevine başladı.Manuel Fernandes Türkiye'ye mi dönüyor? Resmi açıklama geldi

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