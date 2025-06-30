Ümraniyespor Batuhan Çelik'i tekrardan kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Batuhan Çelik'in 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda RAMS Başakşehir ile anlaşmaya varılmıştır. Yeni sezonda da aynı inanç, aynı aidiyet ve aynı tutkuyla mücadeleye devam." ifadeleri kullanıldı.