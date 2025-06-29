Ümraniyespor’da Ömür Aydın yeniden başkan

Kulüp binasında gerçekleştirilen seçimlerde tekrar başkanlığa seçilen Ömür Aydın, yaptığı açıklamada, "Ümraniyespor'un yarım kalan hayallerini hep birlikte tamamlamak için yeniden göreve talip olduk. Hep birlikte daha güçlü bir Ümraniyespor inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.