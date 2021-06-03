Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Konya'da pedal çevirdi: Hedefimiz Edirne'den Hakkari'ye kesintisiz bisiklet yolu

Memleketi Konya'da 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Evliya Çelebi Parkı önünden Meram Son Durak mevkisine kadar pedal çevirdi.

Kurum, turun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'da yoğun programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konya'nın bisiklet yolları ve altyapısıyla adeta "başkent" konumunda olduğuna işaret eden Kurum, "Konya'da bisiklet köprüleri ve bisiklet tramvayı var. Bisiklet süren insanlara saygı, hoşgörü var. Hedefimiz, Edirne'den bisiklete binen vatandaşımız Hakkari'ye kadar kesintisiz bisiklet yolu üzerinde seyahat edebilsin, gezebilsin." ifadesini kullandı.

AA Murat Kurum

Bisiklet yolu master planı hazırladıklarını anımsatan Kurum, bu planla şehirlerin tarihi ve doğal güzelliklerinin birbirine bağlanacağını dile getirdi.

Kurum, 2023'e kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu yapmayı hedeflediklerini belirterek yerel yönetimlerle bu hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

REKLAM

GÜNDEM Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: Acil eylem planı hazırlıyoruz