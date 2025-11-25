VakıfBank Avrupa'nın en büyük kupası için sahada

VakıfBank, Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonundaki yolculuğuna İstanbul’da başlıyor. Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yer aldığı A Grubu’nda Fransız ekibi Volero LE CANNET, Romanya’dan CS Volei Alba BLAJ ve İtalyan temsilcisi Savino Del Bene SCANDICCI ile karşılaşacak. Sarı siyahlılar, Avrupa’daki ilk maçında 27 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Volero ile VakıfBank Spor Sarayı’nda oynayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak.





Guıdetti: Cev'in biz unuttuğunu düşündüm





VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi öncesinde açıklamalarda bulundu. Guidetti, “CEV, bizi unutmuş herhalde diye düşünüyordum, çünkü neredeyse aralık ayına geldik ve Avrupa’da bir tane bile maç oynamadık. Şampiyonlar Ligi, Avrupa’nın en iyi turnuvası olmalı diyoruz ancak biz çok az maç oynuyoruz. Neyse ki sonunda Şampiyonlar Ligi’ne başlıyoruz” dedi.





Volero ile son buluşma 2018 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda





VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında oynayacağı Volero Le CANNET ile son olarak 2018’de oynanan FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda karşılaştı. Grup aşamasındaki müsabakayı 3-0 kazanan VakıfBank, devamında organizasyonunu zirvede tamamlayarak dünya şampiyonu olmuştu. 2018’de isim değişikliğine giden Volero ile öncesinde CEV Şampiyonlar Ligi’nde 8 kez karşılaşan sarı siyahlılar, bu maçların tamamını kazanırken, rakibine sadece 7 set verdi.





CEV Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım konumunda





VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde 4’ü namağlup olmak üzere elde ettiği 6 şampiyonlukla bu organizasyonu en çok kazanan takım konumunda. Sarı siyahlılar, bu başarısıyla Guinness World Records’a 3. kez girmeye hak kazandı. CEV Şampiyonlar Ligi’nde 2011’de ilk şampiyonluğuna ulaşan VakıfBank, 2013, 2017, 2018, 2022 ve son olarak 2023’te mutlu sona ulaştı. VakıfBank, 2025-2026 sezonunda mutlu sona ulaşarak 7. kez şampiyon olmak istiyor. VakıfBank, geçen sezon ise organizasyonda Final-Four oynadı.





CEV Şampiyonlar Ligi'nde 172 galibiyetle zirvede





VakıfBank, galibiyet sayısıyla da CEV Şampiyonlar Ligi’nin en başarılı takımı konumunda. Sarı siyahlılar, organizasyonda bu sezona kadar 172 galibiyete imza attı.





Açılmış maçlarında hata yapmıyor



