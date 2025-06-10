Vanspor maçlarını nerede oynayacak? Başkan açıkladı

Yapılması planlanan stadyumun için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirten Temel, "Stadyumun yapılacağı tarih ileri süreçlerde açıklanacak. Tesisin ihalesi yapılıyor. Stadyumun yapımı için start verildi. Verdiğimiz sözlerin yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mutluluğu şampiyonlukla taçlandırdık. Desteklerden dolayı herkese teşekkür ederim. Tesis ve stadın yapımına başlanacağı için maçlar tahminen Ankara ve İstanbul'da oynatılacak." dedi.

"Türkiye'de en çok konuşulan takımlardan biri Vanspor'dur. Yeni yönetimde hep beraber yer alalım. Beraber yeni yönetim kuralım. Küskünlükleri bırakalım. Tüm eski başkanları Vanspor'un etrafında toplanmaya davet ediyorum. Takımımızı sahipsiz bırakmayalım. Yeni bir lige çıktık, burada kalıcı olmak için takım kuracağız. İyi takım kurmayı planlıyoruz. Transfer hatalarını yapmayarak, şehre yakışır takım kuracağız. Çizilen proje kapsamında yaklaşık 18 bin kapasiteli stadyum yapılacak. Teknik direktör ve futbolcu transferlerinde de çalışmalarımız başladı."