Vedat Muriqi LaLiga'da tarihe geçti: Efsane ismi geride bıraktı

İspanya LaLiga ekiplerinden Mallorca formasını terleten Kosovalı forvet Vedat Muriqi, Rayo Vallecano maçında fileleri havalandırarak kulüp tarihine geçti.
İspanya LaLiga 31. haftasında Mallorca sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi (2), 36 ile 40. dakikada fileleri havalandırdı.
Bu sezon 30 karşılaşmaya çıkan Muriqi 21'nci golüne ulaştı. Mallorca kariyerinde toplamda 55 gole ulaşan 31 yaşındaki deneyimli forvet Samuel Eto'o'yu geride bırakarak Mallorca tarihinin La Liga'da en çok gol atan oyuncusu oldu.