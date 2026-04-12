Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Vedat Muriqi LaLiga'da tarihe geçti: Efsane ismi geride bıraktı

18:0212/04/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Vedat Muriqi
İspanya LaLiga ekiplerinden Mallorca formasını terleten Kosovalı forvet Vedat Muriqi, Rayo Vallecano maçında fileleri havalandırarak kulüp tarihine geçti.

İspanya LaLiga 31. haftasında Mallorca sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi (2), 36 ile 40. dakikada fileleri havalandırdı.

Bu sezon 30 karşılaşmaya çıkan Muriqi 21'nci golüne ulaştı. Mallorca kariyerinde toplamda 55 gole ulaşan 31 yaşındaki deneyimli forvet Samuel Eto'o'yu geride bırakarak Mallorca tarihinin La Liga'da en çok gol atan oyuncusu oldu.




#LaLiga
#Vedat Muriqi
#Mallorca
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
