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Victor Osimhen Aslan'la zirve yaptı

Victor Osimhen Aslan'la zirve yaptı

Umut Yılmaz
04:005/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
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Victor Osimhen
Victor Osimhen

Bir yıllığına kiralık geldiği Galatasaray'a kısa sürede uyum sağlayan Victor Osimhen, ilk sezonunda kariyer rekoru kırdı. 37 maçta 33 kez fileleri sarsan Nijeryalı yıldız, kendini krallığa, takımını şampiyonluğa taşıyor.

Yaz transfer döneminde Chelsea’ye transferi küçük pürüzler sebebiyle gerçekleşmeyen ve bir yıllığına kiralık olarak Galatasaray’a gelen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulüpte kariyer zirvesine çıktı. Mutsuz olduğu Napoli’den ayrılan Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpte kendini buldu. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 32 maçta sadece 17 gol atan Osimhen, bu sezon 37 maçta 33 kez fileleri sarsarak kariyer rekorunu kırdı. Ayrıca 8 asiste de imza atan genç yıldız, 41 gole direkt katkı sağladı. Osimhen, böylece 2022-23 sezonunda Napoli’de 39 maçta 31 gol attığı rekorunu geride bıraktı.


KRALLIK YÜRÜYÜŞÜ

Skor katkısıyla bir yandan takımını şampiyonluğa taşıyan Victor Osimhen diğer yandan gol krallığına yürüyor. Bu sezon Süper Lig’de 27 maça çıkan yıldız oyuncu, 24 gol ve 5 asitlik performans sergiledi. Gol krallığı yarışında adını zirveye yazdıran Osimhen, en yakın rakibi Krzystof Piatek’e de 3 gol fark attı.


BOŞ GEÇMİYOR

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen, bu sezon hemen her maçta skor katkısı vermeyi başardı. 37 maçta süre alan Nijeryalı yıldız, sadece 9'unda suskun kaldı. Osimhen; Avrupa Ligi’nde çıktığı 7 maçın 6'sında, Türkiye Kupası’nda 3 maçın 2'sinde, Süper Lig’de çıktığı 27 maçın 20’sinde skora katkı sağladı.


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