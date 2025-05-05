Victor Osimhen Aslan'la zirve yaptı

Yaz transfer döneminde Chelsea’ye transferi küçük pürüzler sebebiyle gerçekleşmeyen ve bir yıllığına kiralık olarak Galatasaray’a gelen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulüpte kariyer zirvesine çıktı. Mutsuz olduğu Napoli’den ayrılan Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpte kendini buldu. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 32 maçta sadece 17 gol atan Osimhen, bu sezon 37 maçta 33 kez fileleri sarsarak kariyer rekorunu kırdı. Ayrıca 8 asiste de imza atan genç yıldız, 41 gole direkt katkı sağladı. Osimhen, böylece 2022-23 sezonunda Napoli’de 39 maçta 31 gol attığı rekorunu geride bıraktı.