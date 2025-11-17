Vincenzo Montella tartışmalı Ahmed Kutucu tercihine açıklık getirdi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.





İspanya'nın Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak olan mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan Zeki Çelik basın toplantısı düzenledi.





Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde;

'Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz'

"Bizim için çok önemli bir maç. Hazırlık maçı tadında geçmeyecek. Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Herkesi çok iyi hazırladık ve istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız."

'Doğru işler yaptık'

"Grupta İspanya maçı haricinde istediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık. Geçmişte '5 maçta 15 gol atılan' dönem var mıydı? Ben pek hatırlamıyorum. Gürcistan direkt rakibimiz olarak görünüyordu. 2 maçı da kazandık. Doğru işler yaptık."

'İspanya'nın farkındayız'

"Yarın ilk maça nazaran daha dengeli olmalıyız. Kendi atak futbolumuzu oynayacağız ama İspanya'nın farkındayız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik."

'Neden olmasın?'

"Futbolda her şey mümkün. Hırs, istek ve kendi futbolumuzla İspanya'yı yenebileceğimizi biliyoruz. Neden olmasın?"

'İstediklerimizi bilen bir oyuncu'

"Ahmet Kutucu'yu kulübü veya birilerini memnun etmek için kadroya almadık. İnandığımız, saygı ve sevgi duyduğumuz bir oyuncu. Bizimle çalışmış, istediklerimizi bilen bir oyuncu."

'Hızlı bir şekilde değerlendirme yapmalıydık'

"Sabah uyandık, saat 10 gibi doktorumuz geldi ve Aral Şimşir'in yürüyemediğini söyledi. Hızlı bir şekilde değerlendirme yapmalıydık. Antrenmanda da Kerem Aktürkoğlu'nun bizimle gelebileceğini düşünmediğimiz için riske atmak istemedik."

'TFF'ye yakın olması etkendi'

"Ahmed Kutucu'yu hemen çağırdığımızda da kulübün İstanbul'da, TFF'ye yakın olması etkendi. Hem inandığımız hem de sağ ve solda oynayan bir oyuncu olmasının yanında taleplerimizi biliyor. Kendisi de çok hızlı şekilde geldi. O yüzden bizimle bu yolculuğa geldi."





Zeki Çelik ise şöyle konuştu;

'Bir şekilde gitmek istiyoruz'

"Yarın çok zor bir karşılaşma olacak. Play-off'tan önce İspanya karşısında iyi bir sonuç alarak oraya odaklanmış bir şekilde gitmek istiyoruz."

'Böyle rakipler olabiliyor'

"Hedefimiz her zaman Dünya Kupası'na direkt katılabilmek ama grubumuzda böyle rakipler olabiliyor. İspanya karşısında ilk maçta da iyi bir sonuç almak istemiştik ama olmadı. Bir önceki turnuvaya da play-off'tan gitmiştik. Neden olmasın?"











