Volkan Demirel'den hakem Mehmet Türkmen'e tepki: "İlk defa görüyorum..."

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Bodrum FK deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Yenilginin ardından teknik direktör Volkan Demirel basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:

'Penaltı verilmediğini ilk kez görüyorum'

"Hakemi bahane etmiyorum ama bugün 3 penaltı pozisyonu var. Hepsinin bakılması lazım. Akan oyunun durdurulup VAR’da bakıldıktan sonra penaltı verilmediğini ben ilk defa görüyorum."





'Yabancı Var' hakkında

"Sadece VAR'daki hakemlerin değişmesiyle Türk futbolu düzelmez.”





'Bu iş biraz daha yetenek, kalite isteyen bir iş'

"Söylenecek bir şey yok. Çocuklar iyi mücadele etti. 42 kez ceza sahasında buluşmuşuz, Trabzon maçı da aynıydı. Pozisyonları buluyoruz ama bu iş biraz daha yetenek, kalite isteyen bir iş."





'İçeride de dışarıda da mücadeleye devam edeceğiz'

"Hakeme bir parantez açmak istiyorum. Bugün 2-3 tane Seferi'ye, Taylan'a... Akan oyunun durdurulup penaltı verilmediğini ilk kez görüyoruz. Sadece saha içi değil, saha dışı organizasyonlarına da ihtiyacımız var! Bunu ne anlamda dediğimi bazıları anlar. İçeride de dışarıda da mücadeleye devam edeceğiz."



















