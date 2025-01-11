Volkan Demirel'den hakem Mehmet Türkmen'e tepki: "İlk defa görüyorum..."

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş yenilgisi sonrası hakem Mehmet Türkmen'in maçtaki kararlarına tepki gösterdi. Demirel, ayrıca TFF'nin yabancı VAR kararını da değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 19. haftasında Bodrum FK deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Yenilginin ardından teknik direktör Volkan Demirel basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Hakemi bahane etmiyorum ama bugün 3 penaltı pozisyonu var. Hepsinin bakılması lazım. Akan oyunun durdurulup VAR’da bakıldıktan sonra penaltı verilmediğini ben ilk defa görüyorum."
"Sadece VAR'daki hakemlerin değişmesiyle Türk futbolu düzelmez.”
"Söylenecek bir şey yok. Çocuklar iyi mücadele etti. 42 kez ceza sahasında buluşmuşuz, Trabzon maçı da aynıydı. Pozisyonları buluyoruz ama bu iş biraz daha yetenek, kalite isteyen bir iş."
"Hakeme bir parantez açmak istiyorum. Bugün 2-3 tane Seferi'ye, Taylan'a... Akan oyunun durdurulup penaltı verilmediğini ilk kez görüyoruz. Sadece saha içi değil, saha dışı organizasyonlarına da ihtiyacımız var! Bunu ne anlamda dediğimi bazıları anlar. İçeride de dışarıda da mücadeleye devam edeceğiz."