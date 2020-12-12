Webo: Kariyerimin en zor günlerini geçirdim

Kamerunlu eski futbolcu Webo, İngiliz yayın kurumu BBC'ye yaptığı açıklamada, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun kendisine ismi yerine ten rengiyle hitap ettiği an hem öfkeli hem de üzgün hissettiğini belirterek, "O gece uyumak için doktordan yardım istedim. Olayın ardından kariyerimin en zor günlerini geçirdim" diye konuştu.

Olay sonrası iki takımın da sahayı terk etmesinin unutulmayacağını belirten 38 yaşındaki antrenör, "Bundan sonra 8 Aralık öncesi ve sonrası olacak. Maçı durduracak kişinin hakem değil, oyuncular olduğunu gösterdik" ifadelerini kullandı.

Aktif kariyerinde Türk kulüplerinin yanı sıra İspanya'da Osasuna ve Mallorca formalarını da giyen Webo, yalnızca bu olayla hatırlanmak istemediğini de sözlerine ekledi.

Pierre Webo: "PSG maçında bana verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Hakem zaten herkesin duyduğu şeyleri söyledi, limiti aştı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. 8 Aralık'ta özel bir duruş sergilendi." pic.twitter.com/G4Vt0c2eEK — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 10, 2020

Başakşehir'in yıldızı Demba Ba'dan ırkçılığa büyük tepki: "Oynamak istemiyorum" Başakşehir'in Senegalli yıldız futbolcusu Demba Ba, PSG maçında soyunma odasına gittikten sonra tekrar sahaya çıkmak istemedi.UEFA'nın hakemlerinin yaptığı ırkçı saldırıya tepki gösteren başarılı futbolcunun bu tavrına takım arkadaşları da 'o çıkmazsa biz de çıkmayız' diyerek destek olduğu aktarıldı.Öte yandan mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun görevden alındığı ve bu maçta artık görev almayacağı belirtildi.UEFA'nın PSG-Başakşehir maçını oynatmak istediği ancak Başakşehir'in sahaya çıkıp çıkmayacağı kararını beklediği aktarıldı. Video: Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?Coltescu'ya ömür boyu men cezası gündemde