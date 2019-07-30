SÜPER LİG

Wilfried Bony Süper Lig'e geliyor

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'in, Fildişi Sahilli golcü Wilfried Bony ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

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Wilfried Bony, geçen sezon forma giydiği 14 maçta 6 gol kaydetti.

Wilfried Bony, geçen sezon forma giydiği 14 maçta 6 gol kaydetti.

Fotoğraf: REBECCA NADEN / Reuters

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gazişehir Gaziantep'in ses getiren bir transfere imza atmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Ajansspor’un haberine göre göre; Gaziantep ekibi, geçen sezonun ilk yarısını Swansea City'de geçiren ocak ayında ise Katar ekibi Al Arabi'ye kiralanan şu anda bonservisi elinde olan golcü futbolcu Wilfried Bony ile prensip anlaşmasına vardı.

Kariyerinde Manchester City, Stoke City gibi takımlar bulunan tecrübeli golcünün transferin gerçekleşmesinde sadece ufak pürüzlerin kaldığı aktarıldı.

  • 30 yaşındaki Wilfried Bony, kulüp kariyerinde çıktığı 321 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi.


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