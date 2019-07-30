Wilfried Bony Süper Lig'e geliyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gazişehir Gaziantep'in ses getiren bir transfere imza atmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Ajansspor’un haberine göre göre; Gaziantep ekibi, geçen sezonun ilk yarısını Swansea City'de geçiren ocak ayında ise Katar ekibi Al Arabi'ye kiralanan şu anda bonservisi elinde olan golcü futbolcu Wilfried Bony ile prensip anlaşmasına vardı.

Kariyerinde Manchester City, Stoke City gibi takımlar bulunan tecrübeli golcünün transferin gerçekleşmesinde sadece ufak pürüzlerin kaldığı aktarıldı.