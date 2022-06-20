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William Carvalho adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, Portekizli oyuncu William Carvalho transferi için Real Betis’le anlaştı. William Carvalho, Fenerbahçe’den seneliği 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme istiyor. Sarı-lacivertliler ise 30 yaşındaki oyuncuya 2.5 milyon euro yıllık ücretin yanı sıra başarı bonusları içeren bir teklif sundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​William Carvalho adım adım Fenerbahçeye
​William Carvalho

Teknik direktör Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda ön liberoya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, listenin ilk sırasındaki William Carvalho için Real Betis ile 3 milyon euro bonservise prensipte anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki futbolcuyla yıllık ücret pazarlıkları sürüyor. Carvalho, seneliği 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme istiyor. Fenerbahçe ise tecrübeli ön liberoya 2.5 milyon euro yıllık ücretin yanı sıra başarı bonusları içeren bir teklif sundu.

Carvalho olmazsa Arao

Fenerbahçe, Carvalho’da sonuç alamazsa Flamengo’da forma giyen Willian Arao transferini bitirmek için harekete geçecek. 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, hem defansif hem de ofansif roller üstlenebiliyor. Brezilya kulübü, Arao için 5 milyon euro bonservis istiyor. Arao, 27 maçta forma giyerken 5 gol ve 2 asistle oynadı.

  • Xeka da listede yer alıyor
  • Sarı-lacivertliler, Lille ile sözleşmesi biten Xeka ile temasa geçti. Jesus da 27 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusuyla görüşerek, kendisini kadroda istediğini söyledi. Xeka’nın, Jesus faktörüyle Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtildi.

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