Yasemin Can Avrupa üçüncüsü

Milli atlet Yasemin Can, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre milli sporcu, Lagoa'daki organizasyonda büyük kadınlar kategorisinde 25:13'lük derecesiyle 71 atlet arasında 3'üncü oldu.
Şampiyonada üst üste ikinci bronz madalyasını kazanan Yasemin Can, organizasyon tarihinde bireysel madalya sayısını 6'ya (4 altın, 2 bronz) yükseltti.
Milli atletin ayrıca Avrupa Kros Şampiyonası tarihinde takımlarda 2 bronz madalyası bulunuyor.
Türkiye, Portekiz'deki şampiyonada büyük kadınlar yarışında takım halinde ise 6'ncı sırayı aldı.
Yarışı 20 yaş altında erkeklerde Ali Tunç 4'üncü, kadınlarda Edibe Yağız 5'inci sırada tamamladı.