ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: 3-1

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası'nda sahasında konuk ettiği Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Malatyasporlu futbolcuların gol sevinci.

Yeni Malatyasporlu futbolcuların gol sevinci.

Fotoğraf: Taha AYHAN / DHA

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında 1. lig takımı Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadele 3-1 ev sahibi ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-siyahlılara tur kapısını aralayan golleri, 30. dakikada penaltıdan Eren Tozlu, 35'te Guilherme ve 54'te kendi kalesine Cihan Can kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü ise 52. dakikada Hasan Bilal'den geldi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü Aktepe Stadı'nda oynanacak.



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