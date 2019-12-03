Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü: 3-1

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında 1. lig takımı Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadele 3-1 ev sahibi ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-siyahlılara tur kapısını aralayan golleri, 30. dakikada penaltıdan Eren Tozlu, 35'te Guilherme ve 54'te kendi kalesine Cihan Can kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü ise 52. dakikada Hasan Bilal'den geldi.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü Aktepe Stadı'nda oynanacak.