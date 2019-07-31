SÜPER LİG

Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor tur peşinde

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor. Peki Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Haber Merkezi AA
Yeni Malatyaspor tur için sahaya çıkıyor.

Yeni Malatyaspor tur için sahaya çıkıyor.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaşacak.

Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor.

  • Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
  • Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor maçı yarın, Stozice Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.

Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turuna çıkması için rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler yeterli olacak. Maçın 2-2'lik eşitlikle sona ermesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatmada da sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak.

Yeni Malatyaspor, turu geçmesi durumunda, Connah's Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

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