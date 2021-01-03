SÜPER LİG

Yeni Malatyasporlu futbolcu Youssouf Ndayishimiye'nin sağlık durumu nasıl?

Maç sonu fenalaşmıştı, sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmanın ardından sahada rahatsızlık geçiren futbolcu Youssouf Ndayishimiye'nin yapılan tetkiklerinde, önemli bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fenalaşan oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapıldı.

Fenalaşan oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapıldı.

Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak / AA

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Ankaragücü maçının bitimiyle birlikte baş dönmesi şikayetiyle yerden kalkamayan futbolcumuz Youssouf Ndayishimiye'nin kulüp doktorumuz tarafından yapılan ilk kontrolünde Meniere (iç kulakta aşırı basınç) veya Vertigo (baş dönmesi) ihtimalleri üzerinde durulmuş, sahada EPLEY manevrası uygulanarak şikayeti azalmış ve tedbir amaçlı olarak götürüldüğü hastanede yapılan muayene ve tetkiklerde başkaca önemli bir bulguya rastlanmamıştır" ifadesi kullanıldı.

Ndayishimiye, MKE Ankaragücü karşılaşmanın sona ermesiyle beraber yedek kulübesine başının döndüğünü işaret etmiş daha sonra kendini yere bırakmıştı. İki kulübün sağlıkçılarının ilk müdahaleyi yaptığı 22 yaşındaki futbolcu, sedyeyle soyunma odasına götürülmüştü.

Ndayishimiye Ankaragücü maç sonunda rahatsızlık geçirdi
Ndayishimiye Ankaragücü maç sonunda rahatsızlık geçirdi

Ligin 16. haftasında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndan oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Karşılaşmanın sona ermesinden sonra kenara başının döndüğünü işaret eden Ndayishimiye, daha sonra kendini yere bıraktı ve iki kulübün sağlıkçıları hemen sahaya girdi.Yan yatırılan 22 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 10 dakika ilk müdahale yapıldı. Bu sırada sahaya tedbir amaçlı ambulans da geldi. Tansiyonu düştüğü ve bu yüzden başı döndüğü belirtilen Ndayishimiye, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.Ndayishimiye'nin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.Ankaragücü'nden kritik 3 puan


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Ocak ayı sonu iti...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.