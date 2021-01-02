Ndayishimiye Ankaragücü maç sonunda rahatsızlık geçirdi
Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Youssouf Ndayishimiye, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü'yle oynadıkları karşılaşmanın ardından saha ortasında rahatsızlık geçirdi.
Haber MerkeziAA
Ligin 16. haftasında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndan oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Karşılaşmanın sona ermesinden sonra kenara başının döndüğünü işaret eden Ndayishimiye, daha sonra kendini yere bıraktı ve iki kulübün sağlıkçıları hemen sahaya girdi.
Yan yatırılan 22 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 10 dakika ilk müdahale yapıldı. Bu sırada sahaya tedbir amaçlı ambulans da geldi. Tansiyonu düştüğü ve bu yüzden başı döndüğü belirtilen Ndayishimiye, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.
Ndayishimiye'nin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.
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