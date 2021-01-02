Ndayishimiye Ankaragücü maç sonunda rahatsızlık geçirdi

Ligin 16. haftasında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndan oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Karşılaşmanın sona ermesinden sonra kenara başının döndüğünü işaret eden Ndayishimiye, daha sonra kendini yere bıraktı ve iki kulübün sağlıkçıları hemen sahaya girdi.

Yan yatırılan 22 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 10 dakika ilk müdahale yapıldı. Bu sırada sahaya tedbir amaçlı ambulans da geldi. Tansiyonu düştüğü ve bu yüzden başı döndüğü belirtilen Ndayishimiye, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Ndayishimiye'nin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Ankaragücü'nden kritik 3 puan Ligin 16. haftasında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndan oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Lukasik, 37. dakikada penaltıdan Paintsil ve 88. dakikada Börven kaydetti. Konuk takımın tek golü, 76. dakikada Youssouf Ndayishimiye'den geldi.Sarı-siyahlılarda Karim Hafez, 84. dakikada kırmızı kart gördü.Ateş hattında yer alan Ankaragücü, bu kritik galibiyetle puanını 15'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı. Gaziantep FK 90+6'da yıkıldı, liderlik fırsatını tepti



