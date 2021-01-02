SÜPER LİG

Süper Lig: Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı kaç kaç bitti?

Ankaragücü'nden kritik 3 puan

Süper Lig'de sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Ankaragücü, karşılaşmayı 3-1 kazanarak kritik bir galibiyete imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankaragücülü futbolcuların gol sevinci.

Ankaragücülü futbolcuların gol sevinci.

Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak / AA

Ligin 16. haftasında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndan oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Lukasik, 37. dakikada penaltıdan Paintsil ve 88. dakikada Börven kaydetti. Konuk takımın tek golü, 76. dakikada Youssouf Ndayishimiye'den geldi.

Sarı-siyahlılarda Karim Hafez, 84. dakikada kırmızı kart gördü.

  • Ateş hattında yer alan Ankaragücü, bu kritik galibiyetle puanını 15'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

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Ligin 16. haftasında BB Erzurumspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Kırmızı-siyahlıların golünü, 69. dakikada Belçikalı yıldız Kevin Mirallas kaydetti. Ev sahibi takıma 1 puanı getiren golü, 90+6. dakikada penaltıdan Emrah Başsan attı.Gaziantep FK bu sonuçla puanını 28'e, Erzurumspor ise 13'e yükseltti. 13 maçtır yenilmeyen Sumudica'dan çarpıcı mesaj: "Beklentilerim var"

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