Ankaragücü'nden kritik 3 puan

Ligin 16. haftasında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndan oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Lukasik, 37. dakikada penaltıdan Paintsil ve 88. dakikada Börven kaydetti. Konuk takımın tek golü, 76. dakikada Youssouf Ndayishimiye'den geldi.

Sarı-siyahlılarda Karim Hafez, 84. dakikada kırmızı kart gördü.

Ateş hattında yer alan Ankaragücü, bu kritik galibiyetle puanını 15'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.