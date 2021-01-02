Süper Lig: Erzurumspor Gaziantep maçı kaç kaç bitti?
Gaziantep FK 90+6'da yıkıldı, liderlik fırsatını tepti
Süper Lig'de sezonun flaş takımı Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Sumudica'nın öğrencileri bu sonuçla maç fazlasıyla lider olma şansını yitirdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Ligin 16. haftasında BB Erzurumspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Kırmızı-siyahlıların golünü, 69. dakikada Belçikalı yıldız Kevin Mirallas kaydetti. Ev sahibi takıma 1 puanı getiren golü, 90+6. dakikada penaltıdan Emrah Başsan attı.
Gaziantep FK bu sonuçla puanını 28'e, Erzurumspor ise 13'e yükseltti.
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