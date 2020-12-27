Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kendisinin Gaziantep’ten ayrılacağı yönündeki söylentilerin doğru olmadığını söyledi. Kulüpten hiçbir yöneticinin kendisi ile ilgili kontrat teklifinde bulunmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, kontratı beklediğini ve beklenti içerisinde olduğunu ifade etti.

Sumudica'nın açıklamaları şöyle;

”Şehrimize mesajım var. Kulüpten hiçbir yönetici benimle ilgili kontrat teklifinde bulunmadı. Ben de bu kontratı bekliyorum, beklentilerim var. Buradan herkesin bilmesi gereken bir şey var ben buradan gitmek istemiyorum. Taraftarlarımızda yanlış bilgi var. Benim gitmek istediğimi düşünüyorlar. Ben bu şehirden ayrılmak istemiyorum ben burada çok mutluyum yanlış bilgilere nokta koymak istedim”

"Taktiksel olarak her şeyi yaptılar"

“Çok önemli iki şey var. Oyuncularım bugün yürekleri ile oynadılar. Taktiksel olarak ne istediysem yaptılar. Talimatlarımı yerine getirdiler ve kazandık. Rakibin topla oynama isteğini biliyorduk. Rakibin topla oynamasına izin verip kontra atak bekledik. Bu ataklardan istediğimizi alıp galip geldik. Heralde rakibimiz Alanya’ya 3 gol atan tek takım biziz. 24 maçtır rakip ağları sarsıyoruz. Boş geçtiğimiz maç yok. 2020 yılının son maçıydı bu galibiyeti taraftarımıza ve şehre armağan ediyoruz. Umarım bu galibiyet serisi devam eder. Çok fazla fırsat yakaladık rakip bizden daha az fırsat yakaladı. İyi bir dönemdeyiz çok fazla maç kazandık. Geçen seneden daha fazla puan topladık”

Sezon başından beri sadece 1 mağlubiyet alan Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica ile çıktığı son 4 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. pic.twitter.com/2jV89hMJfP — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 27, 2020



