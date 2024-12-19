Süper Lig’de aldığı istikrarsız sonuçların ardından 16 puanla 15. sırada yer alan Trabzonspor, bu seriyi sonlandırmak için hafta sonu oynayacağı Bodrum FK maçı ile yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Son oynadığı Galatasaray maçını kaybetmesine rağmen ortaya koyduğu futbolla beğeni toplayan bordo-mavililer, taraftarı önünde güçlü bir oyun sergileyerek sonuca gitmeye çalışacak. Bodrum FK maçını bir ölçüde taraftarla barışma adına güven duyulacak bir oyun ve sonuçla geçmek istediklerini belirten teknik direktör Şenol Güneş, sadece güzel futbol oynamalarının yeterli olmayacağını bunu skora yansıtmaları gerektiğini söyledi. ÇOK ÇALIŞACAĞIZ Trabzonspor'un şu anda düzelmeye, yeniden güçlü olmaya ihtiyacı olduğunu belirten Güneş, “Türk futbolu için, rekabetin iyi olması için iyi bir Trabzonspor'un asli olan yerinde olması gerekiyor. Galatasaray karşısında oynadığımız oyun için güzel şeyler söylüyorlar ama o bile beni tatmin etmiyor. Çünkü bulunduğumuz yer ne bana ne takıma ne camiaya yakışan bir yer değil. Onu düzeltmek durumundayız. Kendimizi bırakmadan, pes etmeden yeniden ayağa kalkmalıyız. Çünkü bugünleri iyi hatırlamak lazım. İleride de buraya düşmemek için daha çok çalışacağız” dedi.