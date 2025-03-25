Yeniler formaya tutundu

Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular büyük ölçüde takıma adapte oldu. Sezon başından beri iki bek bölgesinde de sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, Frankowski ve Eren Elmalı transferleriyle problemini çözdü. 10 Şubat’ta Galatasaray’a transfer olan Frankowski, 17 Şubat’ta oynanan Çaykur Rizespor maçından itibaren tüm lig mücadelelerinde ilk 11’de forma giydi ve her maç 90 dakika sahada kaldı. Aynı tarihlerde Trabzonspor’dan transfer edilen Eren Elmalı da hiçbir maçı boş geçmedi.





MORATA DA TAKIMA ISINDI

Devre arasında alınan bir diğer isim Alvaro Morata da kısa süre içerisinde takıma ısındı. İspanyol futbolcu, sakatlığı sebebiyle 3 maç kaçırsa da son haftalarda ilk 11’in değişilmez ismi haline geldi. Wolverhampton’dan transfer edilen Mario Lemina da Adana Demirspor maçı dışında tüm karşılaşmalarda süre aldı. Ahmed Kutucu da düzenli olarak 11’de forma giyemese de 1 maç hazır tüm lig maçlarında sahaya çıktı.





SADECE CUESTA

Sarı-kırmızılı takımın devre arasında kadrosuna kattığı isimler arasından tek verim alamadığı isim Carlos Cuesta oldu. 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Genk’ten transfer edilen Kolombiyalı oyuncu, sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşattı. Ayağının tozuyla UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan AZ Alkmaar maçlarında ilk 11’de forma giyen Cuesta, yetersiz bir görüntü çizdi. Son dönemde yedek bekleyen Kolombiyalı oyuncu, Antalyaspor maçının kadrosuna dahi alınmadı.



