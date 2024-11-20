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Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Yunus Akgün imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

14:5220/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
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Yunus Akgün bu sezon sergilediği performansla taraftarlardan tam not aldı.
Yunus Akgün bu sezon sergilediği performansla taraftarlardan tam not aldı.

Galatasaray'da sezonun flaş isimlerinden olan Yunus Akgün ile sözleşme uzatma görüşmelerinde sona gelindi. Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız futbolcuya önereceği yeni maaş belli oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gitmesinin ardından daha sık forma şansı bulmaya başlayan Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamak için masaya oturuyor.


24 yaşındaki oyuncu milli takımdan döndüğünde son görüşme yapılacak. TRT Spor'da yer alan habere göre yıllık yaklaşık 20 milyon lira kazanan Yunus'un maaşının 50 milyon lira seviyesine çıkarılması planlanıyor.


Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.




#Yunus Akgün
#Galatasaray
#Sözleşme

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