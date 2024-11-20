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Felipe Melo'dan olay A Milli Takım paylaşımı

Felipe Melo'dan olay A Milli Takım paylaşımı

11:5020/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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41 yaşındaki Melo kariyerini Fluminense'de sürdürüyor.
41 yaşındaki Melo kariyerini Fluminense'de sürdürüyor.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Karadağ'a 3-1 mağlup olurken Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'a deplasmanda 3-1 yenilerek A Ligi'ne lider olarak yükselme şansını kaybetti. Karşılaşmayı izlediğini sosyal medya hesabından yayınlayan Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan da olay bir paylaşım geldi.


Brezilyalı futbolcu, yenilgi sonrası "Çare Terim" yazıp Fatih Terim'in fotoğrafını paylaşarak Montella'ya istifa göndermesi yaptı.


İŞTE MELO'NUN O GÖNDERİSİ




#Felipe Melo
#A Milli Futbol Takımı
#Vincenzo Montella

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