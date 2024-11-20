Felipe Melo'dan olay A Milli Takım paylaşımı

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'a deplasmanda 3-1 yenilerek A Ligi'ne lider olarak yükselme şansını kaybetti. Karşılaşmayı izlediğini sosyal medya hesabından yayınlayan Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan da olay bir paylaşım geldi.