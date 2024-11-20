Felipe Melo'dan olay A Milli Takım paylaşımı

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'a deplasmanda 3-1 yenilerek A Ligi'ne lider olarak yükselme şansını kaybetti. Karşılaşmayı izlediğini sosyal medya hesabından yayınlayan Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan da olay bir paylaşım geldi.
Brezilyalı futbolcu, yenilgi sonrası "Çare Terim" yazıp Fatih Terim'in fotoğrafını paylaşarak Montella'ya istifa göndermesi yaptı.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.