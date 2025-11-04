Yunus Akgün riske edilmedi ama o yıldıza onay çıktı: İşte Okan Buruk’un Ajax 11’i…

Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanada kozlarını paylaşacak. Yarın akşam oynanacak müsabaka TSİ 23:00'te başlayacak.

Sarı-kırmızılılarda kritik maç öncesi Wilfried Singo ve Yunus Akgün gibi isimlerle ilgili alınacak kararlar merak konusuydu. Teknik direktör Okan Buruk ise zorlu karşılaşmanın 11'ini belirledi.