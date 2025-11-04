Yunus Akgün riske edilmedi ama o yıldıza onay çıktı: İşte Okan Buruk’un Ajax 11’i…

Süper Lig'de aldığı Trabzonspor beraberliğini geride bırakan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderini belirleyecek kritik Ajax deplasmanına hazırlanıyor. Yarın akşam TSİ 23:00'te oynanacak dev mücadele öncesi, teknik direktör Okan Buruk'un sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Yunus Akgün hakkındaki kararı merak konusuydu. Buruk’un Ajax 11’i belli oldu. İşte detaylar.
Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanada kozlarını paylaşacak. Yarın akşam oynanacak müsabaka TSİ 23:00'te başlayacak.
Sarı-kırmızılılarda kritik maç öncesi Wilfried Singo ve Yunus Akgün gibi isimlerle ilgili alınacak kararlar merak konusuydu. Teknik direktör Okan Buruk ise zorlu karşılaşmanın 11'ini belirledi.
Sakatlığı bulunan ancak Hollanda'ya götürülmesi beklenen Yunus Akgün'ün yarın akşamki maçta riske edilmesi beklenmiyor.
OKAN BURUK’UN 11’İ BELLİ OLDU
Sakatlığını atlayan Wilfried Singo'nun ise Buruk tarafından ilk 11'de sahaya sürülmesi bekleniyor. İşte Okan Buruk'un Ajax maçı 11'i…