Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yunus Akgün riske edilmedi ama o yıldıza onay çıktı: İşte Okan Buruk’un Ajax 11’i…

Yunus Akgün riske edilmedi ama o yıldıza onay çıktı: İşte Okan Buruk’un Ajax 11’i…

15:204/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Okan Buruk’un Ajax 11’i belli oldu
Okan Buruk’un Ajax 11’i belli oldu

Süper Lig'de aldığı Trabzonspor beraberliğini geride bırakan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderini belirleyecek kritik Ajax deplasmanına hazırlanıyor. Yarın akşam TSİ 23:00'te oynanacak dev mücadele öncesi, teknik direktör Okan Buruk'un sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Yunus Akgün hakkındaki kararı merak konusuydu. Buruk’un Ajax 11’i belli oldu. İşte detaylar.

Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanada kozlarını paylaşacak. Yarın akşam oynanacak müsabaka TSİ 23:00'te başlayacak.

Sarı-kırmızılılarda kritik maç öncesi Wilfried Singo ve Yunus Akgün gibi isimlerle ilgili alınacak kararlar merak konusuydu. Teknik direktör Okan Buruk ise zorlu karşılaşmanın 11'ini belirledi.

Sakatlığı bulunan ancak Hollanda'ya götürülmesi beklenen Yunus Akgün'ün yarın akşamki maçta riske edilmesi beklenmiyor.

OKAN BURUK’UN 11’İ BELLİ OLDU

Sakatlığını atlayan Wilfried Singo'nun ise Buruk tarafından ilk 11'de sahaya sürülmesi bekleniyor. İşte Okan Buruk'un Ajax maçı 11'i…

Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Victor Osimhen.


#Galatasaray
#Yunus Akgün
#Ajax
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2026 yılı için yeni rakam belli oluyor